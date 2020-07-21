21 Июль 2020 2020-07-21T04:31:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Хабаровска купит у горожан 54 квартиры под расселение бараков. Аукцион стартует сегодня, 21 июля, на электронной площадке «Росэлторга». Итоги подведут 28 июля.

- Раньше, чтобы мэрия заключила контракт с продавцом квартиры на ее покупку, последний должен был внести на площадку электронного аукциона пять процентов от стоимости жилья, которое он намерен продать. С 1 июля ставка снижена на 0,5 процента, - рассказала Светлана Пискун, заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья.

Напомним, в этом году в мэрии собираются купить 85 жилых помещений. Из консолидированного бюджета на эти цели выделили 238 миллионов рублей. Пока приобретено 17 квартир из запланированного числа. Консультации по сделкам с квартирами проводят по телефонам: 41-99-75, 41-98-65, 41-98-69, 41-98- 57, 41-98-51 и 41-94-98.

ИСТОЧНИК KP.RU