В Хабаровском крае северный завоз идет с опережением графика
В Хабаровском крае северный завоз идет с опережением графика. Напомним, в отдаленные районы доставляют уголь и нефтепродукты, необходимые для бесперебойной работы коммунальных предприятий и социальных объектов.
- К 20 июля на северные территории завезли 12,2 тысячи тонн угля, то есть почти 90 процентов от плана. Нефтепродукты доставили в объеме 34 процентов от плана, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.
Отметим также, что завоз угля завершится в первой декаде августа. В конце июля из порта Владивостока отправят танкер с 3,5 тысячи тонн дизельного топлива. Его доставят в Аяно-Майский и Охотский районы. Завершение северного завоза планируют к 20 октября. Стоимость его оценивают в 1,7 миллиарда рублей.
Напомним, организацией закупок топлива и отбором перевозчиков занимается оператор поставок ООО «Межрайтопливо». В прошлом году он почти полностью перестроил систему расчетов за энергоресурсы.
ИСТОЧНИК KP.RU