2020-07-21T04:30:07+03:00
Общество

В Хабаровском крае северный завоз идет с опережением графика

К 20 июля на северные территории уже завезли 12,2 тысячи тонн угля, то есть почти 90 процентов от плана
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае северный завоз идет с опережением графикаВ Хабаровском крае северный завоз идет с опережением графикаФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае северный завоз идет с опережением графика. Напомним, в отдаленные районы доставляют уголь и нефтепродукты, необходимые для бесперебойной работы коммунальных предприятий и социальных объектов.

- К 20 июля на северные территории завезли 12,2 тысячи тонн угля, то есть почти 90 процентов от плана. Нефтепродукты доставили в объеме 34 процентов от плана, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Отметим также, что завоз угля завершится в первой декаде августа. В конце июля из порта Владивостока отправят танкер с 3,5 тысячи тонн дизельного топлива. Его доставят в Аяно-Майский и Охотский районы. Завершение северного завоза планируют к 20 октября. Стоимость его оценивают в 1,7 миллиарда рублей.

Напомним, организацией закупок топлива и отбором перевозчиков занимается оператор поставок ООО «Межрайтопливо». В прошлом году он почти полностью перестроил систему расчетов за энергоресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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