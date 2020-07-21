21 Июль 2020 2020-07-21T04:23:51+03:00

В многоэтажке на Тихоокеанской потушили пожар Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В многоэтажке на Тихоокеанской потушили пожар. О происшествии стало известно вчера вечером, 20 июля. Очевидцы позвонили на пульт пожарной связи Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона и сообщили о возгорании в девятиэтажном доме.

- Прибывшие огнеборцы выяснили, что произошло загорание домашних вещей в квартире на втором этаже. Начали тушить пожар, остановить распространение огня смогли в 21:43, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

От огня пострадала территория площадью в 10 квадратных метров. На время тушения из дома эвакуировали 76 человек, из них 10 детей. В 21:59 пожар полностью ликвидировали. Причины возгорания установят в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.

Жителям региона напоминают, что в экстренных случаях надо звонить по телефону «112» или по номеру «01», с мобильного «101».

ИСТОЧНИК KP.RU