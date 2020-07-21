В Хабаровском крае ищут пропавшего в лесу мужчину

21 Июль 2020 2020-07-21T08:57:32+03:00

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В районе имени Лазо ищут пропавшего 39-летнего мужчину. О его исчезновении стало известно вчера, 20 июля. В поисках на сегодняшний день задействовали спасателей Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда МЧС России, волонтеров и кинологический расчет.

- Общими усилиями пока обследовали более 20 гектаров лесного массива в районе села Гродеково. Искатели осматривали разрушенные строения, завалы, овраги в лесу. Пропавшего пока найти не удалось, - рассказали в пресс- службе ДВРПСО.

Напомним, спасателям сообщение о происшествии поступило от сотрудников ОМВД России по району имени Лазо. Нужна была помощь в проведении поисково-спасательных мероприятий. Он ушел 15 июля из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Сегодня, 21 июля, поисковые работы продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU