Хабаровчанку рублем наказали за оскорбление соседки
Хабаровчанку рублем наказали за оскорбление соседки. По предварительной информации, инцидент случился в апреле этого года во дворе дома. Между женщинами завязалась ссора, во время которой потерпевшая и услышала в свой адрес много неприятных высказываний.
- По данному случаю работники прокуратуры Железнодорожного района Хабаровска провели проверку. Факт оскорбления подтвердился. Соседка во время конфликта высказывала оскорбления, унижающие честь и достоинство заявительницы, - прокомментировали в пресс- службе краевой прокуратуры.
Факт оскорбления подтвердили актом лингвистического исследования, что стало основанием для возбуждения дела по административной статье «Оскорбление». Нарушительницу привлекли к административной ответственности и обязали оплатить штраф в сумме одной тысячи рублей.
Жителей Хабаровска призывают уважительно относиться к окружающим вас людям.
ИСТОЧНИК KP.RU