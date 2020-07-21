2020-07-21T08:56:41+03:00
Общество

Хабаровчанку рублем наказали за оскорбление соседки

Ссора женщин случилась во дворе дома
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанку рублем наказали за оскорбление соседкиХабаровчанку рублем наказали за оскорбление соседкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Хабаровчанку рублем наказали за оскорбление соседки. По предварительной информации, инцидент случился в апреле этого года во дворе дома. Между женщинами завязалась ссора, во время которой потерпевшая и услышала в свой адрес много неприятных высказываний.

- По данному случаю работники прокуратуры Железнодорожного района Хабаровска провели проверку. Факт оскорбления подтвердился. Соседка во время конфликта высказывала оскорбления, унижающие честь и достоинство заявительницы, - прокомментировали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Факт оскорбления подтвердили актом лингвистического исследования, что стало основанием для возбуждения дела по административной статье «Оскорбление». Нарушительницу привлекли к административной ответственности и обязали оплатить штраф в сумме одной тысячи рублей.

Жителей Хабаровска призывают уважительно относиться к окружающим вас людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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