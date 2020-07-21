2020-07-21T08:55:55+03:00
Общество

Уже три человека этим летом утонули в Биробиджане

Несчастные случаи происходят в водоемах, где купаться запрещено
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Летом три человека уже утонули в БиробиджанеЛетом три человека уже утонули в БиробиджанеФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

Уже три человека этим летом утонули в Биробиджане. Согласно печальной статистике, несчастные случаи происходят в водоемах, где купаться запрещено.

Напомним, в городе продолжаются рейды по городским водоемам. Проверяющие патрулируют реки, озера и заливы. Однако к словам участников рейда прислушиваются не все горожане. До сих пор нередки случаи, когда дети отдыхают у водоема без присмотра взрослых.

- Жителям и гостям города напоминают, что купание разрешено только в специально отведенных и оборудованных местах. На освидетельствованных водоемах дежурят спасатели, есть необходимые плавсредства, оборудование и снаряжение для оказания помощи терпящим бедствие, - рассказали в городской администрации.

На сегодняшний день купаться можно в карьере «Логово Скорпиона» (второй километр трассы Биробиджан - Хабаровск) и в карьере городского парка культуры и отдыха (улица Советская, 2).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24