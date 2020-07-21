21 Июль 2020 2020-07-21T08:55:55+03:00

Летом три человека уже утонули в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

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Уже три человека этим летом утонули в Биробиджане. Согласно печальной статистике, несчастные случаи происходят в водоемах, где купаться запрещено.

Напомним, в городе продолжаются рейды по городским водоемам. Проверяющие патрулируют реки, озера и заливы. Однако к словам участников рейда прислушиваются не все горожане. До сих пор нередки случаи, когда дети отдыхают у водоема без присмотра взрослых.

- Жителям и гостям города напоминают, что купание разрешено только в специально отведенных и оборудованных местах. На освидетельствованных водоемах дежурят спасатели, есть необходимые плавсредства, оборудование и снаряжение для оказания помощи терпящим бедствие, - рассказали в городской администрации.

На сегодняшний день купаться можно в карьере «Логово Скорпиона» (второй километр трассы Биробиджан - Хабаровск) и в карьере городского парка культуры и отдыха (улица Советская, 2).

ИСТОЧНИК KP.RU