В Октябрьском районе ЕАО отменили карантин

21 Июль 2020 2020-07-21T08:54:06+03:00

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В Октябрьском районе Еврейской автономной области отменили карантин по африканской чуме свиней. Напомним, риск распространения заболевания возник в селе Столбовое. Ограничительные меры приняли с целью предупредить всплеск заболевания.

- Ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию африканской чумой свиней установили в начале месяца, 2 июля 2020 года. Тогда глава региона подписал постановление №192 «Об установлении ограничительных мероприятий», - рассказали в пресс- службе регионального правительства.

По мнению специалистов, на сегодняшний день территория Еврейской автономии в целом благополучна по африканской чуме свиней. Между тем владельцев животных убедительно просят внимательно следить за здоровьем и состоянием своих питомцев. Пожалуйста, вовремя обращайтесь за помощью ветеринаров в случае необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU