У комсомольчанки со стоянки пропал автомобиль без аккумулятора

21 Июль 2020 2020-07-21T08:53:10+03:00

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У комсомольчанки с неохраняемой стоянки пропал автомобиль. Женщина обратилась в полицию и объяснила, что машиной не пользовалась, в автомобиле не было аккумулятора. Тем не менее авто пропало. Ущерб потерпевшая оценила в 50 тысяч рублей.

- В полиции составили ориентировку на розыск автомобиля и передали ее всем дежурным нарядам. Время спустя пропажу нашли автоинспекторы. Машина попала в их поле зрения на одной из улиц города. За рулем находился 20-летний горожанин, которого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант рассказал, что наблюдал за машиной какое-то время, а однажды ночью пришел на стоянку с аккумулятором. Он поставил батарею, сел за руль автомобиля и уехал. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Парень рискует лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU