В ЕАО настроились на ликвидацию дефицита врачей

21 Июль 2020 2020-07-21T08:52:16+03:00

Сейчас области нужны онкологи, травматологи, кардиологи и сердечные хирурги, эндокринологи, терапевты и другие специалисты

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В больницах Еврейской автономии на сегодняшний день дефицит некоторых врачей. Области нужны онкологи, травматологи, кардиологи и сердечные хирурги, эндокринологи, терапевты и другие специалисты. Пока эту проблему намерены решить за счет целевых договоров.

- В медицинских вузах целенаправленно обучают выпускников школ. Также готовят молодых врачей в ординатуре в течение двух лет с отрывом от основного места работы. В целевую ординатуру принимают врачей на основе договора между учреждением, которое готовит ординаторов, и учреждением, которое направляет специалиста на обучение, - рассказали в региональном правительстве.

В этом году в ординатуру направили 17 молодых специалистов. Пятеро из них обучаются в столичных учреждениях. Остальных обучают в дальневосточных вузах. После обучения молодые врачи пополнят штат онкологического диспансера, областной и детской областной больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU