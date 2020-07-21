2020-07-21T06:31:00+03:00
Общество

В Биробиджане оштрафовали участника митинга

Суд назначил в качестве наказания штраф в 20 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане оштрафовали участника митингаВ Биробиджане оштрафовали участника митингаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджане оштрафовали участника несанкционированного митинга, который прошел 18 июля 2020 года. По предварительной информации, 37-летнему жителю областного центра вменяли организацию публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении.

Сам подсудимый вину не признал и объяснил, что просто участвовал в митинге, а не организовывал его. Позицию своего доверителя поддержала адвокат, утверждавшая, что в действиях ее подзащитного нет события и состава административного правонарушения.

- Суд пришел к выводу о виновности фигуранта. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установили, - прокомментировали в Биробиджанском районном суде.

Горожанину назначили штраф в сумме 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в суде ЕАО. Горожанину также инкриминируют неповиновение законному распоряжению полицейского. Рассмотрение этого дела отложили для истребования дополнительных доказательств и вызова свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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