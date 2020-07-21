21 Июль 2020 2020-07-21T11:45:43+03:00

Перевозчики сами обратились в мэрию за помощью

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Пассажиров в Хабаровске дисциплинируют с помощью полицейских. На такой шаг в мэрии пойдут после обращения перевозчиков. Эта мера необходима, чтобы остановить распространение коронавируса.

- Экипажи автобусов соблюдают противоэпидемические меры. В автобусах проводят санобработку, водители и кондукторы проходят через утренние фильтры, экипажи обеспечили средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, - рассказал Иван Новиков, заместитель руководителя ИП «Васильев».

Со слов перевозчиков, в автобусах, трамваях и троллейбусах пассажиры массово игнорируют требование надевать маски. К слову, сами пассажиры на уговоры надеть маски реагируют порой агрессивно. Рейды, которые регулярно проводит городское управление транспорта совместно с сотрудниками полиции, эффективны, но хорошо бы, сетуют перевозчики, такие проверки проводить почаще.

ИСТОЧНИК KP.RU