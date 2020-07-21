Председатель Закдумы Хабаровского края: назначение Михаила Дегтярева не является для нас неожиданным решением

21 Июль 2020 2020-07-21T12:26:47+03:00

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Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл в Хабаровск, где его представили сотрудникам регионального правительства и депутатам Законодательной Думы края.

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл в Хабаровск, где его представили сотрудникам регионального правительства и депутатам Законодательной Думы Хабаровского края.

- Назначение Михаила Дегтярева не является для нас неожиданным решением, – прокомментировала председатель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина Зикунова. – У нас было открытое заседание координационного совета партии с участием краевых и городских депутатов. Несколько человек по линии ЛДПР предлагалось к рассмотрению на данную позицию. В числе тех, кого обсуждали депутаты, была и персона Михаила Дегтярева. Такое решение понятно и, с моей точки зрения, этично. То есть в Хабаровский край приходит представитель из той же партии, что и Сергей Иванович Фургал. Михаил Владимирович Дегтярев – человек достаточно известный. Его приход сопровождается различными информационными вбросами, где-то оперируют к его неоднозначным инициативам. Но в то же самое время преждевременно делать какие-то окончательные оценки относительно его работы в качестве губернатора достаточного сложного и большого края.

Ирина Зикунова, упоминая диалог Михаила Дегтярева с президентом России Владимиром Путиным, отметила, что разговор был конструктивным и отражал текущие проблемы Хабаровского края. Это внушает уверенность, что временный глава региона готов разбираться в сегодняшней сложной ситуации со всей ответственностью. Она отметила преимущество врио главы - инженерное образование и напомнила, что Михаил Дегтярев приезжал в команде партийцев с целью подержать кандидатов в Хабаровском крае.