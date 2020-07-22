2020-07-21T16:19:25+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае на 22 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

Дождливо будет на севере края
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае на 22 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае на 22 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Сегодня, 22 июля, в Хабаровске преимущественно без осадков, ночью +17 +19, днем +27 +29, ветер западный 5-10 м/с. На юге края преимущественно без осадков, ночью +15 +20, днем +27 +32, ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью +10 +20, днем +16+31, ветер восточный, юго-восточный 5-11 м/с. На севере края местами дожди, временами сильные, ночью +7 +17, днем +10 +25, ветер восточных направлений 5-14 м/с, на побережье местами порывы 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации регионального минздрава, в крае зафиксировали в общей сложности 6334 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели 3300 человек, скончались 52 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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