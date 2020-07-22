2020-07-21T16:43:22+03:00
Общество

Участники Общественной палаты Хабаровска впервые собрались 21 июля

Они намерены решать задачи в области экономики, образования, безопасности и стратегического развития
Александр ШТААЛЬ
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Участники Общественной палаты Хабаровска впервые собрались 21 июляУчастники Общественной палаты Хабаровска впервые собрались 21 июляФото: Администрация Хабаровска
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Участники Общественной палаты Хабаровска впервые собрались 21 июля. Встреча прошла в Городском дворце культуры, выбрали председателя Сергея Галицына, его заместителей Юрия Березуцкого, Нину Поличка, Сергея Степанова. В составе палаты есть представители, делегированные мэром города и Хабаровской городской думой.

- В качестве напутствия участникам Общественной палаты почетный житель Хабаровского края Николай Байков пожелал думать над тем, как сделать, чтобы наше общество развивалось поступательно, конструктивно, чтобы в краевой столице продолжали реализовываться национальные и другие крупные проекты, - рассказали в городской администрации.

Избранный председатель отметил также, что нужно решать задачи, касающиеся экономики, образования, безопасности, стратегического развития. К слову, именно он в ноябре прошлого года обратился к мэру краевой столицы с идеей создания новой общественной структуры, объединившей различные советы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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