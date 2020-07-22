Школьники в Хабаровском крае спасают кладки яиц редкой рептилии
Школьники в Хабаровском крае спасают кладки яиц редкой рептилии - дальневосточной черепахи. Эту работу они проводят второй год подряд. Юные жители села Иннокентьевка Нанайского района трудятся под руководством педагога Д. Д. Кришкевича. Найденные яйца они помещают в инкубаторы, а появившихся на свет черепашат отпускают в Амур.
- Ребята ведут настоящие исследования и фиксируют свои находки и действия. Эти записи ценны для науки. К слову, в последние годы паводковые ситуации на Амуре изменились и стали неблагоприятными для размножения дальневосточной черепахи. Работа ребят помогает сохранению вида в природе, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Отметим также, что поисково- исследовательские работы проводят на территории площадью около 80 квадратных километров. Напомним, дальневосточная черепаха занесена в Красную книгу России.
ИСТОЧНИК KP.RU