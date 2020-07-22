2020-07-22T05:44:16+03:00
Общество

Школьники в Хабаровском крае спасают кладки яиц редкой рептилии

Появившихся на свет черепашат ребята отправляют в Амур
Александр ШТААЛЬ
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Школьники в Хабаровском крае спасают кладки яиц редкой рептилииШкольники в Хабаровском крае спасают кладки яиц редкой рептилииФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Школьники в Хабаровском крае спасают кладки яиц редкой рептилии - дальневосточной черепахи. Эту работу они проводят второй год подряд. Юные жители села Иннокентьевка Нанайского района трудятся под руководством педагога Д. Д. Кришкевича. Найденные яйца они помещают в инкубаторы, а появившихся на свет черепашат отпускают в Амур.

- Ребята ведут настоящие исследования и фиксируют свои находки и действия. Эти записи ценны для науки. К слову, в последние годы паводковые ситуации на Амуре изменились и стали неблагоприятными для размножения дальневосточной черепахи. Работа ребят помогает сохранению вида в природе, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим также, что поисково- исследовательские работы проводят на территории площадью около 80 квадратных километров. Напомним, дальневосточная черепаха занесена в Красную книгу России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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