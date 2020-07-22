2020-07-22T05:41:29+03:00
Общество

В Комсомольске построят четвертый малый ракетный корабль

Закладка судна пройдет 29 июля
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске построят четвертый малый ракетный корабльВ Комсомольске построят четвертый малый ракетный корабльФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске построят четвертый малый ракетный корабль проекта «Каракут». Закладка судна под названием «Павловск» пройдет 29 июля. Ранее церемония должна была состояться в мае, но ее перенесли из-за коронавируса.

- Все четыре готовых корабля Министерству обороны РФ собираются передать до 2026 года. Три из них на верфи уже собирают. Их назвали «Ржев», «Удомля» и «Уссурийск», - прокомментировали в пресс- службе администрации Города юности.

Отметим также, что боевые единицы предназначаются Тихоокеанскому флоту. Это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны. Они включают в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи. К слову, такие судна этой категории впервые произведут на заводе в Городе юности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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