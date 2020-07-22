2020-07-21T17:34:34+03:00
Общество

Алиментщица в федеральном розыске нашлась в Хабаровском крае

Женщина нажила себе проблем, потому что не хотела платить за содержание собственных детей
Александр ШТААЛЬ
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Алиментщица в федеральном розыске нашлась в Хабаровском краеАлиментщица в федеральном розыске нашлась в Хабаровском краеФото: УФССП по ЕАО
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Алиментщица в федеральном розыске нашлась в Хабаровском крае. По предварительной информации, задержали ее судебные приставы Солнечного района. До этого момента представители закона в рамках действующего законодательства пытались добиться, чтобы женщина погасила долг, но она упорствовала, чем и нажила себе массу проблем.

- Женщину в том числе обязали оплатить исполнительский сбор и привлекли к административной ответственности за неуплату денег на содержание несовершеннолетних детей. Позже в отношении нее возбудили уголовное дело также за неуплату алиментов. После этого горе-мать начала скрываться, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Нашли нарушительницу в удаленном от районного центра поселке. Ее задержали и доставили в отделение судебных приставов по Солнечному району. После того, как она дала объяснения относительно ситуации, ее проводили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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