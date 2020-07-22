Врио губернатора Хабаровского края собрался посетить местные больницы

22 Июль 2020 2020-07-22T03:13:23+03:00

Михаил Дегтярев прогулялся по городу и рассказал о своих планах

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Михаил Дегтярев второй день в Хабаровске и уже прогулялся по городу. Во время этой прогулки он рассказывал в прямом эфире в своем аккаунте Instagram о своих планах.

- Собираюсь посетить ключевые больницы края. Есть запросы от населения по качеству медицины, поэтому хочу посмотреть на все своими глазами, - отметил Михаил Дегтярев.

К слову, Михаил Дегтярев во время прогулки по городу купил мороженное. Он был одет в костюм и был при галстуке, несмотря на жару.

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ИСТОЧНИК KP.RU