Врио губернатора Хабаровского края собрался посетить местные больницы
Михаил Дегтярев второй день в Хабаровске и уже прогулялся по городу. Во время этой прогулки он рассказывал в прямом эфире в своем аккаунте Instagram о своих планах.
- Собираюсь посетить ключевые больницы края. Есть запросы от населения по качеству медицины, поэтому хочу посмотреть на все своими глазами, - отметил Михаил Дегтярев.
К слову, Михаил Дегтярев во время прогулки по городу купил мороженное. Он был одет в костюм и был при галстуке, несмотря на жару.
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ИСТОЧНИК KP.RU