2020-07-22T05:29:09+03:00
Общество

Врио губернатора Хабаровского края хочет ходить на работу пешком

В планах Михаила Дегтярева также устраивать утренние пробежки
Александр ШТААЛЬ
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Врио губернатора Хабаровского края хочет ходить на работу пешком ФОТО: скрин публикации в аккаунте Instagram Михаила ДегтяреваВрио губернатора Хабаровского края хочет ходить на работу пешком ФОТО: скрин публикации в аккаунте Instagram Михаила Дегтярева
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Врио губернатора Хабаровского края хочет ходить на работу пешком. Об этом он сообщил во время своей первой прогулки по городу 22 июля. Также назначенный глава региона отметил, что планирует устраивать утренние пробежки, и поделился планами по сплаву по Амуру.

Напомним, что Михаил Дегтярев также готов посетить местные больницы, чтобы своими глазами увидеть их состояние и оценить качество медпомощи в регионе. Этот запрос, по его словам, исходит от самого населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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