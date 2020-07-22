22 Июль 2020 2020-07-22T05:27:29+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 22 июля 2020 года: лечатся 148 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре сейчас находятся 323 человека. У 148 из них диагностировали коронавирус. За последние сутки выписали 19 человек, госпитализировали 17 человек. В реанимационном отделении находятся 19 пациентов.

- По последним данным, с подозрением на COVID-19 под наблюдением врачей находятся шесть пациентов. Из них один ребенок. Также лечение получают 169 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки госпитализировали 28 пациентов с пневмонией, - рассказали в городской администрации.

К слову, амбулаторно лечатся 64 пациента, у которых диагностировали COVID-19, из них двое - это дети. По выздоровлению выписали четыре человека. Жителей Города юности убедительно просят избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Также не забывайте чаще мыть руки, дезинфицировать поверхности, проветривать помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU