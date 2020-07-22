Обстановка в Хабаровске 22 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы

22 Июль 2020 2020-07-22T05:25:39+03:00

Без горячей воды остаются больше полутора тысяч домов

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В Хабаровске сегодня, 22 июля, без горячей воды остаются 1585 жилых домов и 88 социальных объектов. Причина временных неудобств - ремонт оборудования на ТЭЦ, а также ремонтные работы в котельной по улице Мельничная, 27 А. Отключений холодной воды не зафиксировали.

- За минувшие сутки в городе эвакуировали девять автомобилей за неправильную парковку, случилось 29 дорожных аварий, четыре возгорания. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 734 раза, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В городе сегодня проведут дорожные работы на улицах Муравьева-Амурского, Краснореченская, Николаевская, Радищева, Карла Маркса, Герасимова, Синельникова, Нагорная и Южная, а также на переулках Ленинградский и Смены, проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов просят скорректировать маршруты своего движения.

По данным регионального минздрава, в городе общее число заболевших составляет 4820 человек. Горожан призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU