2020-07-22T05:21:35+03:00
Экономика

ВТБ помогает дальневосточному бизнесу оптимизировать расходы по картам

Теперь на универсальных картах доступны расходные лимиты
Евгения МОЛОТОВА
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Услугу можно подключить как дистанционно, так и в офисах банкаУслугу можно подключить как дистанционно, так и в офисах банка
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Клиенты ВТБ могут разграничить расходы по карточному счету и устанавливать лимиты по любой из карт, привязанных к нему. Услуга позволяет ограничить сумму снятия наличных, установить ограничения по безналичным операциям в интернете или в торгово-сервисных предприятиях, карту можно сделать инструментом только для внесения денег на расчетный счет (самоинкассации), установив нулевой лимит по всем операциям перевода и снятия наличных.

- Новый бесплатный сервис по установке лимитов - удобный инструмент, позволяющий клиенту оптимизировать учет за расходованием средств, доступных на карточном счете или по картам сотрудников компании, - отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ.

Корпоративные карты помогают быстро и удобно свершать необходимые для развития бизнеса платежи по хозяйственным и представительским расходам как онлайн, так и с использованием терминалов, а также осуществлять самостоятельное инкассирование выручки сразу на расчетный счет.

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