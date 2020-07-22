2020-07-22T05:20:39+03:00
Общество

Фасадами домов на улице Пионерской займутся в Биробиджане

Внешний вид зданий приведут в порядок
Александр ШТААЛЬ
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Фасадами домов на улице Пионерская займутся в БиробиджанеФасадами домов на улице Пионерская займутся в БиробиджанеФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане преображают улицу Пионерскую. Местные власти обратили внимание на фасады здешних домов. Отделу архитектуры управления ЖКХ и управляющим компаниям уже поставили задачу определиться с цветовой гаммой и техническим решением приведения в надлежащее состояние фасадов.

- На улице Пионерская также восстанавливают тротуары, автомобильные стоянки и заезды во дворы, - рассказали в городской администрации. - Также на этом участке обследовали зеленые насаждения, выяснили, что и где подрезать, подрубить.

Одновременно с обозначенными задачами в порядок собираются привести тепловые колодцы, расположенные по улице Пионерской. В течение недели проработают все вопросы и примут окончательное решение по срокам реализации поставленных задач. Депутаты, чьи избирательные округа здесь находятся, должны будут следить за ходом ремонтных работ и осуществлять контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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