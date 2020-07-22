В Хабаровских детсадах закрыли три дежурных группы из-за коронавируса
В Хабаровских детсадах закрыли на карантин три дежурных группы из-за коронавируса. Об этом на заседании оперштаба по COVID-19 сообщила Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования. Речь идет об одной группе в саду №130 и двух группах в садике №138, где заболели два воспитателя.
- В целом ситуация с работой детских садов стабильная, местами в них обеспечены все желающие. Дежурные группы открыты во всех садиках. Они работают в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В них зачислили без малого 127 тысяч ребятишек, - сообщила Татьяна Матвеенкова.
Отметим также, что дошкольные учреждения регулярно проверяют на предмет соблюдения санитарных требований. За прошлую неделю недочеты выявили в трех детсадах - неправильно разбавляли дезинфицирующий раствор. Кроме того, родителей информируют о мерах, которые позволят уберечься от заражения коронавирусом им самим и их малышам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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