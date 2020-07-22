2020-07-22T06:00:07+03:00
Общество

В Хабаровских детсадах закрыли три дежурных группы из-за коронавируса

Одна группа в саду №130 и еще две - в садике №138, где заболели два воспитателя
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровских детсадах закрыли три дежурных группы из-за коронавирусаВ Хабаровских детсадах закрыли три дежурных группы из-за коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровских детсадах закрыли на карантин три дежурных группы из-за коронавируса. Об этом на заседании оперштаба по COVID-19 сообщила Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования. Речь идет об одной группе в саду №130 и двух группах в садике №138, где заболели два воспитателя.

- В целом ситуация с работой детских садов стабильная, местами в них обеспечены все желающие. Дежурные группы открыты во всех садиках. Они работают в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В них зачислили без малого 127 тысяч ребятишек, - сообщила Татьяна Матвеенкова.

Отметим также, что дошкольные учреждения регулярно проверяют на предмет соблюдения санитарных требований. За прошлую неделю недочеты выявили в трех детсадах - неправильно разбавляли дезинфицирующий раствор. Кроме того, родителей информируют о мерах, которые позволят уберечься от заражения коронавирусом им самим и их малышам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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