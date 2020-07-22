2020-07-22T05:59:26+03:00
Общество

В Хабаровском крае усиливают меры из-за африканской чумы свиней в Приморье

В соседнем регионе зафиксировали несколько очагов
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае усиливают меры из-за африканской чумы свиней в ПриморьеВ Хабаровском крае усиливают меры из-за африканской чумы свиней в ПриморьеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае усиливают меры из-за африканской чумы свиней в Приморье. Это необходимо во избежание риска занесения заболевания. В соседнем регионе зафиксировали уже несколько очагов.

- Ситуацию с распространением вируса обсуждают на заседаниях спецкомиссии со всеми ответственными службами. На сегодняшний день оповестили глав районов, руководителей пограничной службы, специалистов Россельхознадзора, - прокомментировал Николай Постоев, начальник управления ветеринарии правительства края - главный государственный ветеринарный инспектор края.

Отметим также, что с владельцами хозяйств проводят профилактические беседы, рассказывают о вероятных очагах занесения инфекции, симптомах заболевания. Также фермерам объясняют, почему надо сообщать о случаях заражения в ответственные службы. Специалисты проводят вакцинацию от классической чумы свиней, отбирают пробы крови на наличие вируса как у домашних животных, так и у диких кабанов, исследуют продукцию убоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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