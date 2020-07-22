22 Июль 2020 2020-07-22T06:28:54+03:00

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В Хабаровске появились новые территории общественного самоуправления. Их утвердили на очередном заседании Хабаровской городской думы. Три из них находятся в Индустриальном районе, по одной - в Железнодорожном и в Центральном районах. Всего в списке работающих объединений 18 позиций.

- С помощью ТОСов горожане смогут решать вопросы, связанные с повседневной жизнью, - рассказал Алексей Лесков, заведующий сектором городского управления по связям с общественностью и СМИ. - Речь идет, например, об участии в конкурсах на выделение грантов и получении финансов на создание детских и спортивных площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов и других площадок.

В этом году два хабаровских ТОСа участвовали в краевом конкурсе на предоставление грантов. Один из них получил на реализацию проекта «Спортивная площадка» 750 тысяч рублей. По вопросам создания, развития и работы ТОСов консультируют в комитетах по управлению районами и по телефону 40-91-42.

ИСТОЧНИК KP.RU