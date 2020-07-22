2020-07-22T06:58:52+03:00
Общество

В Хабаровском крае пытаются сохранить почти вымершего зеленого осетра

В реку Тумнин выпустили 19 особей рыбы
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае пытаются сохранить почти вымершего зеленого осетра ФОТО: администрация поселка ВаниноВ Хабаровском крае пытаются сохранить почти вымершего зеленого осетра ФОТО: администрация поселка Ванино
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В Хабаровском крае в реку Тумнин выпустили 19 взрослых особей редкого зеленого сахалинского осетра. Это вид многие ученые считали вымершим. Однако в регионе упорно пытаются его сохранить. Для этого на Анюйском рыборазводном заводе вывели ремонтно-маточное стадо из 50 особей.

- По последним данным, в дикой природе сейчас обитают около 200 экземпляров очень редкого вида осетров, - рассказали в Амурском филиале ФГБУ «Главрыбвод». - Самки зеленых осетров достигают половой зрелости к 12-14 году жизни, а самцы - на пару лет раньше.

К слову, около 100 лет назад зеленого осетра активно добывали в реках бассейна Тихого океана, в том числе в Японии, Корее и Китае. Масштабный промысел почти полностью уничтожил популяцию. В крае разводят сахалинского осетра примерно с 1995 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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