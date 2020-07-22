2020-07-22T07:23:11+03:00
Общество

В Биробиджан доставили часть учебников для школ

Всего в регионе получат порядка семи тысяч книг
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджан доставили часть учебников для школВ Биробиджан доставили часть учебников для школФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Биробиджан доставили часть учебников для школ. Из распределят между учебными заведениями на основании заявок, ранее сформированных директорами образовательных учреждений. В целом в регионе намереваются получить до 1 сентября порядка семи тысяч комплектов учебников.

- Обновляют книги в школьных библиотеках ежегодно, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый. - Основной объем литературы, который поступит в школы города в этом году, рассчитан на учеников 10-11 классов.

Напомним, с 1 сентября 2020 года 10-классников будут обучать по Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. Литература, имеющаяся в наличии сегодня, не соответствует новым установленным требованиям.

Закупают учебники по алгебре, математике, английскому языку, истории, ОБЖ, литературе, обществознанию. Дозаказали учебники для учеников 1-9 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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