Первые облагороженные по нацпроекту территории презентуют в Хабаровском крае

22 Июль 2020 2020-07-22T07:57:14+03:00

Один из таких объектов парк «Сказка» который обустраивали несколько лет

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Первые облагороженные по нацпроекту «Жилье и городская среда» территории презентуют в Хабаровском крае. Так, в Полетненском сельском поселении открыли парк «Сказка». Его реконструировали не один год. Теперь на его территории есть Аллея любви, площадка для сценических и культурно-массовых мероприятий, для отдыха. На его обновление потратили больше 4,6 миллионов рублей.

- На Аллее любви есть пешеходные дорожки, вдоль которых установили скамьи и урны, смонтировали освещение. В зоне отдыха парка «Сказка» установили деревянные беседки, скамьи и урны, системы видеонаблюдение, - рассказали в региональном министерстве ЖКХ.

Сделали в парке рокарий - небольшие по размеру каменистые цветники. На открытие пришли немного людей. Это вынужденная мера в связи с пандемией. Напомним, в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в крае хотят благоустроить 118 общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU