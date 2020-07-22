В Комсомольске-на-Амуре построят экстрим-площадку

22 Июль 2020 2020-07-22T08:47:18+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре у драмтеатра построят экстрим-площадку. Работу планируют закончить к концу июля, открыть ее собираются после снятия ограничительных мер по коронавирусу.

- Пока на объекте бетонируют земельный участок возле Драматического театра. На площадке размером 20 на 30 метров установят ограждение и лавочки, смонтируют освещение, - рассказали в городской администрации.

Отметим, что для создания экстрим-площадки задействовали деньги гранта, который выиграл отдел по молодежной политике администрации города в прошлом году. В общей сложности на создание объекта направили порядка 2,3 миллиона рублей. Здесь смогут проводить время роллеры, скейтеры и велосипедисты. К слову, эту территорию они облюбовали раньше, от катания портилось покрытие, брусчатка. Тогда место решили приспособить и обустроить его в соответствии с требованиями для такого развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU