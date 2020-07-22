По итогам первого полугодия РСХБ перечислил более 11 миллионов рублей на проекты по защите амурского тигра

22 Июль 2020 2020-07-22T08:45:11+03:00

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- Наша программа направлена на защиту уникального вида животных. Еще 100 лет назад амурские тигры полностью заселяли Дальний Восток, а сейчас находятся на грани исчезновения. Судьба одного из самых редких хищников планеты находится сейчас в руках человека. Возможность поучаствовать в таком добром деле доступна каждому клиенту нашего банка - достаточно оплачивать свои покупки картой «Амурский тигр». За последние 5 лет популяция амурского тигра увеличилась на 15%. Это лучшее доказательство того, что работа АНО Центр «Амурский тигр» и оказываемая, в том числе Россельхозбанком, помощь дали результат, - рассказала первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Карты «Амурский тигр» присутствуют во всех сегментах карточных продуктов Россельхозбанка: кредитная, дебетовая, карта к вкладу, зарплатная, премиальная и т.д. Проект реализован совместно с АНО Центр «Амурский тигр» при поддержке администрации президента Российской Федерации в 2014 году.

Всего по итогам шестилетнего действия проекта банк перечислил в АНО Центр «Амурский тигр» более 93 миллионов рублей.

Россельхозбанк перечисляет 0,7% от каждой операции оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях картой «Амурский тигр» в защиту и поддержку уникального вида животных, находящихся на грани исчезновения. Средства идут на финансирование проектов по усилению борьбы с браконьерством, техническому оснащению служб охотничьего надзора и служб охраны особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока. Второе направление финансирования - это мероприятия, направленные на воспитание в обществе культуры бережного отношения к природе. В качестве пожертвования используются только средства банка. Средства клиента на благотворительные цели не расходуются.