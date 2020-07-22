22 Июль 2020 2020-07-22T08:55:37+03:00

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На сельчанина в Хабаровском крае завели уголовное дело за порох. По предварительной информации, у 70-летнего мужчины нашли 300 граммов взрывчатого вещества. Оно находилось в его квартире в сейфе. Лицензии на покупку и специального разрешения на использование и хранение пенсионер не имел.

- По заключению экспертизы, изъятое вещество - это пироксилиновый порох. Оно подходит для стрельбы из миномета, пригодно для производства взрыва. Сам фигурант рассказал, что обнаружил порох в 2016 году в районе водоема в поселке Эльбан и хранил его у себя без определенной цели, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении пенсионера возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывчатых устройств». Теперь мужчина рискует лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU