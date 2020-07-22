2020-07-22T09:26:53+03:00
Общество

Бесхозные сельхозземли активно вводят в оборот в Хабаровском крае

Около трети всех сельскохозяйственных угодий нуждаются в проведении мелиоративных работ
Александр ШТААЛЬ
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Бесхозные сельхозземли активно вводят в оборот в Хабаровском краеБесхозные сельхозземли активно вводят в оборот в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Бесхозные сельхозземли активно вводят в оборот в Хабаровском крае. Работу проводят в том числе и за счет рекордной субсидии из федерального центра. По предварительной информации, для получения господдержки аграрии в краевой минсельхоз планируют предоставить документы на 3,5 тысячи гектаров земли. С 2017 по 2020 годы в регионе за счет господдержки ввели в оборот около трех тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель.

- Регион находится в зоне рискованного земледелия. Здешние территории подвержены переувлажнению и подтоплению паводковыми водами. Из-за этого гибнет часть посевов. Около трети всех сельскохозяйственных угодий нуждаются в проведении мелиоративных работ, - рассказали в краевом минсельхозе.

Отметим также, что аграриям края уже выплатили более 41 миллиона рублей на культуртехнические работы - расчистку земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней. В этом году на эти цели увеличили финансирование. Например, на мелиорацию предусмотрели около 79 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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