22 Июль 2020 2020-07-22T11:58:47+03:00

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Братьев-дровосеков лишили свободы в Хабаровском крае. По предварительной информации, фигуранты промышляли в Вяземском районе, добывали ясень, кедр, осину, орех и дуб. В их отношении расследовали уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений организованной группой в особо крупном размере.

- Во время разбирательств выяснили, что житель краевого центра создал организованную группу, в состав которой вошли два его брата. В результате их незаконной деятельности лесному фонду России причинен ущерб на сумму 24 миллиона рублей, - рассказали в краевой прокуратуре.

По решению суда один из братьев проведет в колонии общего режима шесть лет, двум братьям назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. По иску представителя потерпевшего с осужденных в доход бюджета Вяземского района взыскали причиненный преступлением ущерб. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU