Братьев-дровосеков лишили свободы в Хабаровском крае
Братьев-дровосеков лишили свободы в Хабаровском крае. По предварительной информации, фигуранты промышляли в Вяземском районе, добывали ясень, кедр, осину, орех и дуб. В их отношении расследовали уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений организованной группой в особо крупном размере.
- Во время разбирательств выяснили, что житель краевого центра создал организованную группу, в состав которой вошли два его брата. В результате их незаконной деятельности лесному фонду России причинен ущерб на сумму 24 миллиона рублей, - рассказали в краевой прокуратуре.
По решению суда один из братьев проведет в колонии общего режима шесть лет, двум братьям назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. По иску представителя потерпевшего с осужденных в доход бюджета Вяземского района взыскали причиненный преступлением ущерб. Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU