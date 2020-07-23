В Хабаровске в реке утонула девочка

23 Июль 2020 2020-07-22T15:34:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в реке утонула семилетняя девочка. По данному факту уже возбудили и расследуют уголовное дело. По предварительной информации, происшествие случилось в Кировском районе, когда несовершеннолетняя купалась.

- Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, выяснить причины, по которым малолетняя находилась возле реки без сопровождения взрослых. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, это не первый инцидент с участием несовершеннолетних. Ранее сообщалось о трагедии в протоке реки Амур рядом с селом Мариинское Ульчского района. Там утонули три ребенка. Родителей убедительно просят следить за своими детьми, рассказывать о безопасном отдыхе.

ИСТОЧНИК KP.RU