Первый хабаровский выпускник набрал 200 баллов на ЕГЭ

22 Июль 2020 2020-07-22T11:57:36+03:00

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Хабаровский выпускник набрал 200 баллов на Едином государственном экзамене по двум предметам. Егор Егоров, учащийся гимназии №8, показал максимальный результат по русскому языку и информатике. К слову, это первый в регионе такой высокий результат. В целом 100 баллов по итогам написания экзаменов получил 21 человек. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.

- Сам Егор рассказал, что для такого результата надо усердно учиться, ставить цели, планировать подготовку и придерживаться намеченного плана. Пока он в ожидании итогов по последнему выбранному экзамену - профильной математике. Он рассчитывает получить не менее 95 баллов.

Отметим, что в регионе максимальный результат по русскому языку получили еще 17 человек. Среди них выпускники из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, из Ванинского, имени Лазо, Советско-Гаванского и Хабаровского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU