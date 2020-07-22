В Хабаровске построят инфекционный корпус детской больницы

22 Июль 2020 2020-07-22T11:53:51+03:00

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В Хабаровске построят инфекционный корпус КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница». Возводить его начали в апреле этого года, а ввести в эксплуатацию собираются в декабре 2022 года.

- Общая площадь объекта около 16,5 тысячи квадратных метров, утвержденная стоимость составляет около 1,5 миллиарда рублей. На объекте трудятся 36 строителей и девять единиц строительной техники, - рассказали в региональном минздраве.

Пока в будущем корпусе выполняют армирование стен подвала, колонн, устанавливают опалубку под их бетонирование. Уже смонтировали 13 дренажных ливневых колодцев. Идет работа по подготовке документации к аукциону на благоустройство заезда со стороны улицы Краснореченской. Одновременно с этим согласовывают с проектной организацией замену материалов для дренажа и ливневой канализации на материалы местного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU