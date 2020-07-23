23 Июль 2020 2020-07-22T15:15:52+03:00

Обстановка в Хабаровском крае на 23 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

В регионе зафиксировали в общей сложности 6457 случаев заражения коронавирусом

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Сегодня, 23 июля, в Хабаровске кратковременный дождь, ночью +18 +20, днем +26 +28, ветер северо-восточный 6-11 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, грозы, ночью +16 +21, днем +27 +32, ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с. В центральных районах местами кратковременные дожди, грозы, ночью +10 +18, днем +15 +28, ветер восточный, северо-восточный 5-11 м/с. На севере региона местами небольшие дожди, ночью +6 +17, днем +10 +23, ветер восточный, северо-восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации краевого минздрава, в регионе зафиксировали в целом 6457 случаев заражения коронавирусом. Из них излечившихся 3377, скончавшихся 52.

ИСТОЧНИК KP.RU