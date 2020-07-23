В некоторых автобусах в Комсомольске повысят стоимость проезда

23 Июль 2020 2020-07-23T02:43:48+03:00

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В Комсомольске на трех автобусных маршрутах собираются повысить стоимость проезда. Подорожание случится 15 августа. Стоимость проезда вырастет до 35 рублей в автобусах маршрутов №№18, 33 и 37. Решение объяснили ростом стоимости горюче-смазочных материалов.

- От других перевозчиков уведомления о повышении стоимости проезда в администрацию города не поступали. Напомним, в феврале этого года руководители почти всех предприятий-пассажироперевозчиков договорились в ближайшие несколько месяцев не повышать стоимость проезда, - рассказали в городской администрации.

С тех пор ситуация в сфере пассажирских перевозок принципиально не изменилась. Пассажиропоток уменьшается, цены на ГСМ растут, высокой остается стоимость запасных частей, не хватает водителей и кондукторов. Повышение цен - это необходимая мера, к которой прибегли в рамках федерального закона №220.

ИСТОЧНИК KP.RU