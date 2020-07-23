В Хабаровском крае клиенты Почты России стали обладателями крупных выигрышей в лотерею

23 Июль 2020 2020-07-23T02:42:55+03:00

В первом полугодии 2020 года четыре жителя Хабаровского края стали обладателями выигрышей от 500 тысяч до 1 миллиона рублей - все они приобрели лотерейные билеты на Почте России

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Выигрыш в 1 миллион рублей был зафиксирован в Советской Гавани, более 956 тысяч рублей выиграл клиент Почты России из Николаевска-на-Амуре, обладателем загородного дома стоимостью 600 тысяч рублей стал сельский житель Николаевского района, еще один счастливый лотерейный билет был продан в почтовом отделении Верхнебуреинского района - выигрыш составил 500 тысяч рублей.

Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым под брендом «Столото» через почтовые отделения России, за шесть месяцев 2020 года составила более 2,5 миллиарда рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года - 1,9 миллиарда. Выигрышными оказались 19,8 миллиона билетов, приобретенных на Почте России.

Обладателями выигрышей в размере более 1 миллиона рублей стали 111 человек; 295 клиентов Почты России получили более 500 тысяч рублей.

Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Татарстане - 10 миллионов рублей. Второе место также у победителя из Татарстана, которому достались пять миллионов рублей. Третью строчку занимает Тверская область, где выигрыш составил более четырех миллионов рублей. Четвертое и пятое места у Амурской и Кировской областей, где победители смогли выиграть по два миллиона рублей каждый.

С 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов - это вклад в развитие отечественного спорта. Почта России является одним из крупнейших агентов Технологической Компании «Центр» (бренд «Столото») по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты государственных лотерей в ассортименте можно в почтовых отделениях по всей стране.