23 Июль 2020 2020-07-23T03:45:51+03:00

В Хабаровске человек скончался в аварии до приезда скорой помощи Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске человек скончался в аварии до приезда скорой помощи. Происшествие случилось в минувшие сутки, 22 июля, на улице Суворова. По предварительной информации, водитель на машине Nissan Sunny выезжал с прилегающей территории, поворачивал налево в сторону улицы Кутузова, несмотря на знак «Движение направо».

- Результатом ошибки водителя стало столкновение с машиной Volvo FM-TRUCK, которая ехала по улице Суворова со стороны улицы Кутузова в сторону улицы Ворошилова. От удара автомобиль Nissan Sunny начал бесконтрольно двигаться и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Tiida Latio, - рассказал информированный источник.

В аварии пострадал водитель автомобиля Nissan Sunny. У него диагностировали переломы ребер, нижней челюсти, ушибы мягких тканей головы, туловища, конечностей. Пассажирка этой же машины скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU