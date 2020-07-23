Обстановка в Хабаровске 23 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы

23 Июль 2020 2020-07-23T03:44:12+03:00

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В Хабаровске сегодня, по данным на утро 23 июля, отключений холодной воды не зафиксировали. Без горячей воды остаются 1585 жилых домов и 88 социальных объектов. Временные неудобства связаны с проведением ремонта оборудования на ХТЭЦ-3 и ремонтными работами в котельной по улице Мельничная, 27 А.

- За минувшие сутки из-за неправильной парковки с улиц города эвакуировали 14 автомобилей, случилось 34 дорожных аварии, два возгорания. Сегодня проведут дорожные работы на улицах Муравьева-Амурского, Краснореченская, Николаевская, Радищева, Карла Маркса, Герасимова, Синельникова, Нагорная, Южная, в переулках Ленинградский и Смены, на проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения, - прокомментировали в городской администрации.

Отметим также, что по данным на вечер 22 июля, коронавирус диагностировали у 78 жителей Хабаровска. Всего заболевших в краевом центре с начала пандемии 4898 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU