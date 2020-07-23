23 Июль 2020 2020-07-23T03:54:41+03:00

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Хабаровчанка заявила на собственного сына после пропажи шубы. Она рассказала полицейским, что ее 35-летний отпрыск нигде не работе, злоупотребляет спиртным, деньги на которое требует у родителей. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб в 100 тысяч рублей.

- Горожанка также рассказала, что в случаях, когда сыну отказывали в деньгах, он начинал скандалить. Очередное выяснение отношений нетрезвый родственник затеял накануне пропажи шубы. К слову, сам задержанный причастность к противоправному деянию не отрицал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина рассказал, что шубу потерял, потому что был пьян. Позже выяснили, что его уже судили за мошенничество и подделку документов. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». На время разбирательств его поместили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU