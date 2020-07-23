23 Июль 2020 2020-07-23T04:35:26+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре перекрыли движение на улице Пионерская. Ограничение начало действовать с сегодняшнего дня, 23 июля. Причина временных неудобств - аварийная ситуация при производстве работ по устройству наружных сетей канализации. Работы идут в районе дома №16 по улице Комсомольская. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Водителей и пешеходов убедительно просят принимать эту информацию к сведению, заблаговременно корректировать маршруты движения. Жителям города юности приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU