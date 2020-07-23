Сенатор Совета Федерации собирается в Хабаровск

23 Июль 2020 2020-07-23T04:58:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сенатор Совета Федерации Елена Грешнякова собирается в Хабаровск. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram. В ее планах выйти к митингующим и пообщаться с людьми. А пока она сделала небольшой отчет о попытке поддержать Сергея Фургала, который сейчас находится в Лефортово.

- Я встретилась с уполномоченным по защите прав человека. Как сенатор имею право и сама приехать в следственный изолятор, что и сделала. Пообщалась с руководством СИЗО N2 ФСИН России, узнала об условиях содержания Сергея Ивановича, - рассказала Елена Грешнякова.

Она отметила, что пока не увидела Сергея Ивановича лично, для этого ей нужно получить разрешение следователя. Она намерена добиться встречи и бывшему губернатору слова поддержки от населения. С ее слов, письма в изолятор ему идут со всей России. Елена Грешнякова сказала, что все должно быть справедливо, честно, без перегибов и по закону и призвала тех, кто занимается информационным распутством, вспомнить про совесть.

ИСТОЧНИК KP.RU