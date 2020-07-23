В Хабаровском крае летом утонули уже 10 детей

23 Июль 2020 2020-07-23T05:34:17+03:00

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В Хабаровском крае озвучили печальную статистику несчастных случаев на воде с участием несовершеннолетних. В этом году утонули уже 10 детей.

- К сожалению, такое часто случается как на окраинах, так и в центре города, где обычно собирается большое количество людей. Родители, пожалуйста, будьте бдительны, находясь на отдыхе с детьми, проведите время с ними, не отвлекайтесь на свои дела, - рассказал Дмитрий Омельченко, государственный инспектор инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Хабаровску.

Напомним, в Хабаровске и в других районах регулярно проводят рейды. Среди проверенных объектов пляж около базы отдыха «Дельфин», песчаная насыпь близ затона («Броско Молл») и песчаный карьер на улице Богачева. С детьми и их родителями проводят беседы, предупреждают об опасностях «диких» пляжей. Причинами трагедии могут стать разнородное дно с ямами, воронками и обрывами, сильное течение, загрязненность водоема, стройплощадка вблизи насыпи, большое количество мусора на песке.

ИСТОЧНИК KP.RU