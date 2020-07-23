23 Июль 2020 2020-07-23T05:59:11+03:00

Коммерсанта в Хабаровске наказали за взятки, мошенничество и подкуп Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд назначил фигуранту лишение свободы на шесть с половиной лет

Изменить размер текста: A A

Руководителя коммерческой фирмы в Хабаровском крае осудили за дачу взятки, мошенничество и подкуп. Из материалов дела следует, что организация фигуранта заключила с администрацией города Советская Гавань три муниципальных контракта, по которым надо было выполнить работы по сейсмоусилению девяти жилых домов.

- Фигурант с сентября 2013 года по ноябрь 2015 года внес заведомо ложные сведения о стоимости материалов, чтобы забрать бюджетные деньги. Организация в итоге получила деньги в завышенном объеме, - прокомментировали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Осужденный дал взятку в один миллион 366 тысяч рублей заместителю главы городской администрации, контролировавшему ход проводимых работ. За принятие работ он также заплатил 380 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа лицу, осуществлявшему строительный контроль.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU