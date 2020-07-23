2020-07-23T07:50:29+03:00
Общество

Выплаты на первенцев в Хабаровском крае получили около восьми тысяч семей

Власти в первом полугодии на это направили 1,6 миллиарда рублей
Александр ШТААЛЬ
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Выплаты на первенцев в Хабаровском крае получили около восьми тысяч семейВыплаты на первенцев в Хабаровском крае получили около восьми тысяч семейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Выплаты на первенца в Хабаровском крае получили около восьми тысяч семей. На финансовую помощь в рамках нацпроекта «Демография» в первом полугодии 2020 года власти направили в общей сложности 1,6 миллиарда рублей.

Среди получателей мамы и папы, у которых родился первый ребенок, а также родители, которые усыновили первого ребенка. На сегодняшний день на выплаты 7832 семьям направили сумму 655,1 миллиона рублей. Выплату получают семьи, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума - 30 тысяч 520 рублей на каждого члена семьи. Размер пособия составляет 15 тысяч 181 рубль и выплачивают его до достижения ребенком возраста трех лет.

- Родителям полагается и единовременное пособие в размере 30 тысяч 362 рублей. Общая сумма бюджетных расходов по этому направлению составила 58,6 миллиона рублей. В первом полугодии деньги получили 1738 семей, - рассказали в краевом министерстве соцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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