23 Июль 2020 2020-07-23T07:50:29+03:00

Выплаты на первенцев в Хабаровском крае получили около восьми тысяч семей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Выплаты на первенца в Хабаровском крае получили около восьми тысяч семей. На финансовую помощь в рамках нацпроекта «Демография» в первом полугодии 2020 года власти направили в общей сложности 1,6 миллиарда рублей.

Среди получателей мамы и папы, у которых родился первый ребенок, а также родители, которые усыновили первого ребенка. На сегодняшний день на выплаты 7832 семьям направили сумму 655,1 миллиона рублей. Выплату получают семьи, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума - 30 тысяч 520 рублей на каждого члена семьи. Размер пособия составляет 15 тысяч 181 рубль и выплачивают его до достижения ребенком возраста трех лет.

- Родителям полагается и единовременное пособие в размере 30 тысяч 362 рублей. Общая сумма бюджетных расходов по этому направлению составила 58,6 миллиона рублей. В первом полугодии деньги получили 1738 семей, - рассказали в краевом министерстве соцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU