23 Июль 2020 2020-07-23T07:49:19+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 23 июля 2020 года: лечатся 139 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки умер один человек

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В инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре 23 июля находятся 303 человека. Из них у 139 пациентов подтвержден коронавирус. За последние сутки по выздоровлению выписали 11 человек, госпитализировали двух человек, скончался один.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находятся 17 пациентов. У пяти человек, контактировавших с зараженными, только подозревают заболевание. Из них один - это ребенок, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Также лечение получают 159 пациентов с внебольничной пневмонией, в том числе двое детей. За сутки поступило 12 пациентов с пневмонией. Амбулаторно лечение получают 76 пациентов, у которых подтвердился коронавирус.

Жителей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, предпринимайте меры профилактики - чаще мойте руки, проветривайте помещения и делайте влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU