2020-07-23T07:26:43+03:00
Общество

За 100 баллов на ЕГЭ выпускники в Хабаровском крае получат премии

Вознаграждение в 50 тысяч рублей также получат призеры Всероссийской олимпиады школьников
Александр ШТААЛЬ
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За 100 баллов на ЕГЭ выпускники в Хабаровском крае получат премииЗа 100 баллов на ЕГЭ выпускники в Хабаровском крае получат премииФото: Администрация Хабаровска
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За 100 баллов на ЕГЭ выпускники в Хабаровском крае получат премии в сумме 50 тысяч рублей. Также поощрение достанется призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Премии ребята получат в июле-августе 2020 года. Выпускники также могут заключить соглашение с одним из предприятий края, обеспечив себе тем самым методическую помощь во время обучения в вузе и последующее трудоустройство.

Власти считают, что такой подход поможет закрепить талантливую и способную молодежь в регионе. Согласно договору на предприятиях помогают школьникам как на научно-методическом уровне, так и на научно-практическом, на конкурсах и олимпиадах. В вузах выпускникам помогают в проведении исследовательских работ.

Напомним, на сегодняшний день в регионе зафиксировали 21 стобалльный результат ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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